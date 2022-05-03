السفير الأوكرانى بألمانيا: نحتاج إلى السلاح أكثر من الزيارات الشكلية

وانتقد السفير الأوكرانى -فى حوار مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم- استبعاد المستشار الألمانى أولاف شولتز زيارة كييف فى الوقت الحالى، واصفا إياه بأنه "يتقمص دور الشخصية التى تعرضت إلى إهانة ولا يتصرف بمنطق رجل الدولة، فى حين يتعلق الأمر بحرب الإبادة الأكثر وحشية منذ الهجوم النازى على أوكرانيا".
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم زيارة كييف برفقة نائبين فى البوندستاج لإظهار الدعم، على خلفية التوتر الذى حدث جراء رفض كييف زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، ما دفع المستشار الألمانى لأن يدلى بتصريحات قال فيها إن "رفض كييف زيارة الرئيس الألمانى هى الحائل دون قيامى بزيارة إلى كييف".
من ناحية أخرى، نشر ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى، صورا لأوكرانيين تعرضوا للتعذيب فى كالينيفكا وحث على تصنيف روسيا كـ" بلدا راعيا للإرهاب".
وقال بودولياك - فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - إن "روسيا الاتحادية اختارت إرهاب المدنيين ويجب تصنيفها كدولة راعية للإرهاب".
ونشر المسؤول الأوكرانى صورا لأوكرانيين معذبين وكتب: "عثر على قبر لمدنيين اثنين فى قرية كالينيفكا بمنطقة كييف"، متسائلا: "كم عدد هذه الجرائم فى الأراضى المحتلة الآن؟".
يذكر أن المستشار الألمانى قد ذكر فى تصريحات للقناة الألمانية الثانية أن الرئيس الألمانى شتاينماير يعتزم الذهاب إلى كييف مع رؤساء دول بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا فى منتصف أبريل الماضى إلا أن كييف رفضت الزيارة وهو ما أثار حفيظة المستشار الألمانى.
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