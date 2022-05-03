52% من الأمريكيين يتهمون ترامب فى واقعة الكابيتول

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع رأى جديد أن 52% من الأمريكيين (ممن شملهم الاستطلاع) يرون أنه ينبغى اتهام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بارتكاب جريمة فى واقعة اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) لحثه أنصاره على الخروج فى مسيرة إلى المبنى فى 6 يناير من العام الماضى، فى محاولة فاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





وبحسب الاستطلاع الذى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكيتين، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، يرى 42% من الأمريكيين أنه لا ينبغى توجيه اتهامات إلى ترامب، ولم يدل 6% ممن شملهم الاستطلاع برأيهم.

كما أظهر المشاركون فى الاستطلاع انقساما بشأن اللجنة المختارة من مجلس النواب للتحقيق فى القضية، إذ أعرب 40% عن اعتقادهم بأن اللجنة تجرى تحقيقا نزيها ومحايدا، بينما قال 40% آخرون إن اللجنة لا تجرى تحقيقا نزيها ومحايدا، وقال 20 بالمائة إن ليس لديهم رأى، بحسب النتائج التى نشرتها الصحيفة.

وأجرى الاستطلاع فى الفترة ما بين 24 و28 أبريل الماضى بمشاركة 1004 بالغين، وتأتى نتائجه قبل موعد انعقاد أول جلسة استماع عامة للجنة مجلس النواب بشأن أحداث الكابيتول يوم 9 يونيو المقبل.

يشار إلى أنه فى الفترة من 5 إلى 6 يناير 2021، اجتمع أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن العاصمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودعم مطالبة ترامب لنائب الرئيس مايك بنس والكونجرس برفض فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفى 6 يناير قام أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول (المقر الرئيسى للسلطة التشريعية الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية) فى محاولة لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق للمبنى، وتعطيل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمى على فوز جو بايدن الانتخابى.