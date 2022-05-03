الكاظمى يؤكد لـ ولى العهد السعودى حرص العراق على توطيد العمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى تبادل التهانى مع ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك فى اتصال هاتفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن "الكاظمى أعرب عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار للسعودية حكومة وشعبا، مؤكدا حرص العراق على توطيد العمل العربى والإقليمى المشترك؛ من أجل استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، وبناء التنمية المستدامة للشعوب المحبة للسلام.

بدوره، قدم الأمير محمد بن سلمان، بحسب البيان، "التهانى بمناسبة العيد المبارك، ونقل تمنيات المملكة العربية السعودية إلى الشعب العراقى بالرفاه، وترسيخ الاستقرار، والمزيد من التعاون الثنائى على مختلف الصعد والمجالات".