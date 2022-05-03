رئيس كوريا الجنوبية يصدر تشريعات لإصلاح النيابة العامة

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن إصدار مون جيه إن للقانونين جاء بعد ساعات من قيام الحزب الديمقراطى الحاكم بتمرير آخر التشريعين فى الجمعية الوطنية وسط احتجاجات المعارضة، ليكتمل بذلك مسعى الحزب الحاكم لتقليص سلطات التحقيق للنيابة العامة وتجريدها منها فى النهاية.
وأشارت إلى أن أحد القانونين يهدف إلى الحد من نطاق التحقيقات التكميلية للنيابة العامة، بينما يهدف الثانى إلى قصر صلاحيات النيابة فى التحقيق على فئتين من الجرائم، وهى جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، قبل تجريدها منهما أيضا فى النهاية.
وأراد الحزب الديمقراطى، الذى يسيطر على أغلبية 171 مقعدا من مجموع 300 مقعد بالبرلمان، تمرير التشريعين وإصدارهما قبل تنصيب الرئيس المنتخب يون سيوك يول فى 10 مايو، تجنبا لاستخدام يون حق النقض ضد التشريعين.
وصرح رئيس البرلمان الكورى الجنوبى بارك بيونغ-سيوك، عقب تمرير مشروع القانون، بأنه كان اتفاق التسوية فعليا اتفاقا بين الحزب الحاكم والمعارضة، وتم التوصل إليه بعد مناقشات مطولة بين زعماء التكتلات البرلمانية للحزبين ونوابهما، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تمت معالجتها مع مراعاة نظر الشعب والمصلحة الوطنية.
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