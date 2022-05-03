تباين الإصابات اليومية بكورونا فى الدول العربية

جدة - نرمين السيد - ففى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 279 إصابة جديدة، كما تعافت 374 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 564 ألفا و735 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1476 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة ‌‎209 إصابات جديدة بإجمالى 899 ألفا و242 حالة، وتماثل 289 حالة للشفاء بإجمالى 882 ألفا و880 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 2912 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ الإجمالى 24 مليونا و739 ألفا و833 جرعة.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 218 شخصا للشفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليونين و325 ألفا و287 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و212 حالة، والشفاء إلى مليونين و298 ألفا و392 حالة بنسبة 98.8%.