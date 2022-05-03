سلفتك اسرع واسهل في العيد من منصة سلفة تصل الي مبلغ 5000 ريال سعودي

عيد الفطر المبارك اعاده الله على كافة متابعي موقع ثقفني دوما بالخير وعلى جميع الامة العربية . أما بعد حديثنا اليوم عبر مقالتنا عن ما يدور في الاونة الاخيرة من بحث دائم على تمويل سريع للمواطنين السعوديين . نحدثكم اليوم عن أهم منصة تمويلية والأسرع على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة . منصة سلفة هي شركة تقنية حديثة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . فهي تتبع في التمويلات المقدمة منها على كافة أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها . والكثير من المواطنين السعوديين الذي لديهم ظروف مادية صعبة هي اسرع حل يمكنك الاستناد عليه هو الدخول على منصة سلفة واخذ قرض شخصي منها . وللعلم يصل مبلغ التمويل من المنصة من 1000 ريال سعودي حتى يصل معك الى مبلغ 5000 ريال سعودي . فما تراه مناسبا لك في القرض الشخصي يمكنك الحصول على في اسرع وقت ممكن مدة 15 دقيقة فقط . وتم إنشاء منصة سلفة لمعاونة ومساعدة أبناء الوطن السعودي في تلك الظروف المادية الصعبة التي يمرون بها ربات الأسر والشباب .

واجابة سؤال ماهي شروط التمويل من منصة سلفة الشخصي

أولا: إذا كنت سعودي الجنسية فقط يمكنك الحصول على هذا التمويل . منصة سلفة لا تمنح التمويل لمن هم ليسوا سعوديين الجنسية . وللعلم يجب أن تكون من المقيمين اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية . ثانيا: أن تبلغ من العمر ما بين 18 عاما وحتى 60 عاما لكي تستطيع الحصول على هذا التمويل الشخصي الطارئ . وكذلك أيضا أن تكون كامل الاهلية . ثالثا: أن تكون قد قمت بالعمل داخل القطاع العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية .

اجابة لسؤال خطوات الحصول على تمويل سلفة الطارئ