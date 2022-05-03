نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفتك اسرع واسهل في العيد من منصة سلفة تصل الي مبلغ 5000 ريال سعودي في المقال التالي
عيد الفطر المبارك اعاده الله على كافة متابعي موقع ثقفني دوما بالخير وعلى جميع الامة العربية . أما بعد حديثنا اليوم عبر مقالتنا عن ما يدور في الاونة الاخيرة من بحث دائم على تمويل سريع للمواطنين السعوديين . نحدثكم اليوم عن أهم منصة تمويلية والأسرع على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة . منصة سلفة هي شركة تقنية حديثة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . فهي تتبع في التمويلات المقدمة منها على كافة أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها . والكثير من المواطنين السعوديين الذي لديهم ظروف مادية صعبة هي اسرع حل يمكنك الاستناد عليه هو الدخول على منصة سلفة واخذ قرض شخصي منها . وللعلم يصل مبلغ التمويل من المنصة من 1000 ريال سعودي حتى يصل معك الى مبلغ 5000 ريال سعودي . فما تراه مناسبا لك في القرض الشخصي يمكنك الحصول على في اسرع وقت ممكن مدة 15 دقيقة فقط . وتم إنشاء منصة سلفة لمعاونة ومساعدة أبناء الوطن السعودي في تلك الظروف المادية الصعبة التي يمرون بها ربات الأسر والشباب .
واجابة سؤال ماهي شروط التمويل من منصة سلفة الشخصي
- أولا: إذا كنت سعودي الجنسية فقط يمكنك الحصول على هذا التمويل . منصة سلفة لا تمنح التمويل لمن هم ليسوا سعوديين الجنسية . وللعلم يجب أن تكون من المقيمين اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .
- ثانيا: أن تبلغ من العمر ما بين 18 عاما وحتى 60 عاما لكي تستطيع الحصول على هذا التمويل الشخصي الطارئ . وكذلك أيضا أن تكون كامل الاهلية .
- ثالثا: أن تكون قد قمت بالعمل داخل القطاع العام والخاص داخل المملكة العربية السعودية .
اجابة لسؤال خطوات الحصول على تمويل سلفة الطارئ
- اولا / يجب عليك في المقام الأول هو الدخول على موقع منصة سلفة الالكترونية .
- ثانيا / ومن ثم على العمل بتسجيل الدخول من خلال الموقع وذلك بالتسجيل وانشاء حساب خاص بك على منصة سلفة .
- ثالثا / وبعد ذلك هناك أيقونة تمويل شخصي قم باختيارها من خلال القائمة الرئيسة من موقع منصة سلفة الالكترونية .
- رابعا / عقب ذلك كل ما عليك فعله بعدها هو الضغط على رابط طلب التمويل . . والتي سوف تكون عبارة عن كتابة الهوية الوطنية الخاصة بك وكذلك البريد الالكتروني بشكل صحيح .
- خامسا / ميزة اختيارك لسلفة أنه يمكنك هنا تحديد قيمة المبلغ الذي ترغب به وكذلك طريقة سداده بما يناسب دخلك الشهري وظروفك المادية في طريقة السداد .
- سادسا / قم بالنقر على موافقتك على جميع الأحكام الشروط .
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