نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف iphone 13 pro max بسعر مفاجأة وخصم 30% على إيربودز في المقال التالي

حصل هاتف iphone 13 pro max على أقوى خصم في تاريخه منذ صدوره في الربع الأخير من عام 2021 الماضي، وهذا الخصم يأتي ضمن عروض العيد من موقع إكسترا لبيع الجوالات والإلكترونيات في المملكة العربية السعودية، وحصل كذلك آيفون 13 برو على خصم قوي أيضا لكن الخصم الأقوى كان من نصيب الهاتف الرائع آيفون 13 برو ماكس الـ256 جيجا بايت. هاتف iphone 13 pro max يحصل على أقوى خصم في تاريخه نزول جوال iphone 13 pro max بنسبة 5.26% وتحول سعره بعد النزولا من 5699 ريال إلى 5399 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه جاء هذا العرض ضمن عروض المتجر الشهير في المملكة العربية السعودية متجر إكسترا في عيد الفطر المبارك.

اللون المتاح للجهاز ضمن العروض هو اللون الأزرق سييرا. إمكانيات الجبار آيفون 13 pro max في المملكة العربية السعودية يمتلك الهاتف شاشة رهيبة من نوع سوبر روتينا xdr.

وفي الوقت نفسه حجم شاشة هاتف iphone 13 pro ماكس صديق لقبضة اليد بمقاس 6.7 بوصة.

شاشة الهاتف بتكنولوجيا رهيبة تدعى برو موشن مما يجعل الهاتف أقوى في سرعة الاستجابة للمس.

وفي الوقت نفسه كاميرا الهاتف الرئيسية تحتوي على تكنولوجيا نقل التركيز بين الأشخاص أتوماتيكيا عند تحريك الهاتف.

كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل وتسجل فيديوهات بدقة 4k hdr.

شريحة المعالجة التي يحتويها الهاتف هي الأقوى في العالم لدى شركة أبل وتسمى a15 وهي فائقة السرعة.

أفضل عمر بطارية في هاتف أبل على الإطلاق، 28 ساعة متصلة لتشغيل الفيديوهات.

الشاشة تحتوي على جدار حماية ضد آثار السقوط أو الخدوش وما إلى ذلك. خصم خرافي بنسبة 30% على إيربودز آبل الرهيب ضمن عروض عيد الفطر المبارك حصدت إيردبودز آبل على خصم بنسبة 30% وهو خصم رهيب بالنسبة لسماعة رهيبة الأداء.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر السماعة بعد الخصم هو 529 ريال بنسبة توفير 240 ريال سعودي. مواصفات إيربودز آبل التي حصلت على الخصم القوي بنسبة 30% السماعة تعمل على جميع أجهزة أبل.

وفي الوقت نفسه تأتي بمقاس يناسب الجميع.

السماعة بتكنولوجيا تجعلها تتصل بالهاتف المقترنة به أتوماتيكيا.

كذلك تأتي السماعة بعلبة شحن وعمر البطارية الخاصة بها يصل لمدة عمل تمتد حتى 24 ساعة.

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الرقم هو 920004123. عمر شويل - جدة هاتف iphone 13 pro max بسعر مفاجأة وخصم 30% على إيربودز - ثقفني

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