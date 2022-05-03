نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المتقاعدين فوري بقيمة 500 ألف ريال براتب 2000 ريال فقط بدون كفيل في المقال التالي
البنك الأهلي من أفضل البنوك الموجودة بالشرق الأوسط وخاصةً بالمملكة العربية السعودية, فهو يقدم الكثير من الخدمات لأبناء المملكة لمساعدتهم لمواجهة الظروف القاسية التي تمر بها البلاد, وذلك عن طريق مساعدتهم وتقديم قروض ذات قيم عالية جدًا تتخطى المليون ريال سعودي, ومن أهم هذه القروض قرض البنك الأهلي للمتقاعدين الذي يبحث عنه الجميع لضخامة مبلغ القرض المصروف, ولكن لا يحصل عليه إلى من استوفت فيه شروط هذا القرض.
مميزات قرض البنك الأهلي للمتقاعدين
يتمتع قرض البنك الأهلي للمتقاعدين بالعديد من المميزات التي تجعله من أفضل القروض المقدمة للمتقاعدين على النحو التالي:-
- لا يختلف أبدًا مع أحكام وضوابط الشرع والإسلام.
- ذو نظام بسيط وسهل عند السداد, فتمتد مدة سداد القسط إلى 5 سنوات.
- يوفر للمتقاعدين تمويل إضافي يمكنهم الحصول عليه وقت ما يشاءون.
- يمكن الامتناع عن سداد قسط القرض في شهر رمضان الكريم وتأجيله لشهر شوال.
- سهولة تحويل المديونية من بنك إلى آخر.
- وجود تأمين عند العجز الكلي أو الوفاة فيمكن سقوط باقي أقساط القرض عن المتقاعد في هذين الحالتين طبقًا للشروط والأحكام.
- إنهاء الإجراءات بشكل فوري وسريع.
- إمكانية الحصول على تمويل وقرض أكبر, حيث يصل مبلغ القرض إلى مليون ونصف ريال سعودي ويبدأ من 5000ريال سعودي.
- يمكن للمتقاعد السداد المبكر لأقساط القرض.
متطلبات وشروط الحصول على قرض البنك الأهلي للمتقاعدين
يتطلب من المتقاعد للتقديم على قرض من البنك الأهلي أن يتوافر فيه الشروط الآتية:-
- أن يكون من أبناء المملكة العربية السعودية أو من الوافدين من الخارج حصل على الجنسية.
- كون المستفيد يعمل لدى القطاع العسكري أو القطاع الحكومي المدني.
- تقاضيه راتب لا يقل عن 6,250 ريال سعودي شهريًا.
- ألا يقل عمره عن 40 عامًا, وألا يتعدي 59 عامًا, بحيث يكون متبقي له 5 أعوام فقط على وصوله لسن التقاعد وهي الحد الأقصى لفترة سداد القرض.
المستفيدون من قرض البنك الأهلي
قروض البنك الأهلي السعودي لا يمكن للجميع الاستفادة منها,بل هو خاص ببعض الفئات مثل:-
- عمال القطاع الحكومي.
- موظفي القطاع شبه الحكومي.
- العاملين بالقطاعات العسكرية المختلفة.
- المتقاعدين من جميع الفئات.
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