نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد ببجي 2022 من الموقع الرسمي لاسترداد الهدايا PUBG Mobile Redeem Code في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد ببجي 2022 التي زادت محاور البحث حولها في الآونة الأخيرة وهذا لاستمرارية تلك اللعبة الشيقة التي اشتهرت بالعنف والقتال وأخذت الشكل الأسطوري ومن خلال تلك الأرقام والحروف التي يتم تنزيلها عبر الموقع الرسمي الخاص يحصل اللاعب على هدايا كثيرة وخرائط متقدمة وأسلحة متطورة يستعين بها في القضاء على الفريق الآخر، وتلعب لعبة المليار بطريقة جماعية ويستعين فيها اللاعب بالتواصل الصوتي بينه وبين باقي الفريق وفيما يلي أهم ما يبحث عنه لاعب ببجي وهي الاكواد الخاصة.

اكواد ببجي 2022

ويعد الموقع الرسمي لاسترداد الاكواد الخاصة ببجي هو الملاذ الآمن لإتمام تلك العملية التي تعني الكثير للاعبي ببجي وهو Midasbuy الخاص بكل ما يتعلق ببجي، وهذا من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص وكتابة المعرف الشخصي باللاعب، ولابد من معرفة أن لكل كود وقت زمني لا يمكن استخدامه بعد هذا كما لا يمكن بيع تلك الاكواد وتستخدم تلك الأرقام مرة واحدة فقط ولكل منطقة اكواد خاصة بها لا تستخدم خارجها.

موقع استرداد اكواد ببجي

ومن خلال السطور القادمة سوف نستعرض معكم أهم أكواد PUBG 2022:

QEJZLCIZ2M4 ويتم الحصول على الجلود الذهبية والجليدية من خلال هذا الكود.

CFSHWDBTFZ95 بينما هذا الكود سوف يحص اللعاب على سلاح من ببجي.

8CUY84RG25OKW ومن خلال هذا الكود سوف يتم الحصول على الملابس الأسطورية الخاصة بلعبة الأساطير.

اكواد ببجي شدات

لنتعرف علي اكواد PUBG MOBILE 2022.

GPHZ DBTF ZM24U للحصول على بندقية UMP9.

RNU ZBZ 9QQ بينما الكود الخاص لاستراد الجلد الجليدي AKM.

TQI ZBz 76F وهو الرمز الذي يتيح الحصول على عدد من الدراجات النارية.

PGHZ DPTF Z95U فهذا الكود يكفل الحصول على سلاح M416.

موقع استبدال اكواد PUBG

ويتم استبدال اكواد PUBG الخاصة بلعبة ببجي من خلال الموقع الرسمي لذلك Midasbuy من خلال خطوات تتبع للوصول إلى الهدايا الخاصة بهذا الكود وهي: