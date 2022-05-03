“أرقام مجمعة الأمير عبد العزيز بن فهد” هواتف الرد على المحتاجين kfahadalsaud (واتس – بريد)

أرقام مجمعة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يقوم بإتاحتها عبر المؤسسة الإنسانية له، مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية، ويقوم الأمير بصرف مئات الملايين من الريالات من أمواله بشكل دوري على المحتاجين من خلال الخدمات التي تقوم المؤسسة الخيرية بتوفيرها أو عبر الاستجابة للطلبات المقدمة إليها والاتصال والبريد الإلكتروني لمقر المؤسسة أو مقر منطقة ترك.

هنيئاً بمحبة الناس لك

مساء امس الامير عبدالعزيز بن فهد ❤️

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