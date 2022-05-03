نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج جميع المحافظات العراقية نستعرضها نتابع مع حضراتكم الان حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وملحوظ من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الاشارة على قبول 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية
نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتائج القبول الموازي 2021/2022 اصبح بامكانكم اجراء الاستعلام عنها واستخراجها بمنتهي السهولة والبساطة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، على ان تدور التساؤلات ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور جراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ومعرفة ان تم قبول الطلاب داخل القسم الذي يرغب بالالتحاق عليه من عدمه، حيث نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج التي بإمكانكم الآن الحصول عليها باستخدام شبكات الانترنت وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرض نوافيكم به بشكل مبسط وسهل لغاية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf
- علماً على ان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات بالبيانات المطلوبة للحصول على تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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