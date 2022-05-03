نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية

نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج جميع المحافظات العراقية نستعرضها نتابع مع حضراتكم الان حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وملحوظ من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الاشارة على قبول 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي 2021/2022 اصبح بامكانكم اجراء الاستعلام عنها واستخراجها بمنتهي السهولة والبساطة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، على ان تدور التساؤلات ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور جراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج ومعرفة ان تم قبول الطلاب داخل القسم الذي يرغب بالالتحاق عليه من عدمه، حيث نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج التي بإمكانكم الآن الحصول عليها باستخدام شبكات الانترنت وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرض نوافيكم به بشكل مبسط وسهل لغاية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

علماً على ان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات بالبيانات المطلوبة للحصول على تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها

شروط القبول الموازي بالعراق