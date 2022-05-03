رابط مباشر نتائج قبول الموازي بالعراق 2022 pdf كل المحافظات عبر موقع  وزارة التعليم (القبول العام – القبول المباشر) للسنة الدراسية 2021-2022

نتائج قبول الموازي بالعراق 2022 إن التعليم الموازي عبارة عن قبول الطلاب بنسبة تقل عن النسب الخاصة بالقبول المركزي بالكلية، لذا يبحث العديد من الطلاب العراقيين عن نتائج القبول الموازي لهذا العام 2022م، وقد وفرت وزارة التعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للعام الحالي بطريقة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العراقية، وسنوضح فيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022م.

نتائج قبول الموازي بالعراق 2022

وسط ترقب أولياء أمور والطلاب نتائج الموازي لدخول الجامعات العراقية pdf حيث يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بمختلف الفروع بالمحافظات العراقية محافظة بغداد ومحافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، السليمانية، عبر اتباع التعليمات الآتية :

الولوج للموقع الرسمي وزارة التعليم العراقية، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

انقر على تبويب الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لهذا العام 2022.

دون الاسم الرباعي للطالب ورقمه الامتحاني بالأماكن المخصصة.

انقر على تبويب عرض النتائج.

ضوابط التعليم الموازي 2022م

طبقًا لجامعة بغداد، فإنه يوجد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتعليم الموازي، ومنها ما يلي:

استيفاء الطالب لجميع شروط القبول المركزي.

بالنسبة لطلاب الإعدادية للعامين 2019-2020 و 2021-2020، فإنهم يحق لهم التقديم بالقبول الموازي.

درجات التقديم بالقبول الموازي 2022م

ينبغي ألا يقل معدل الطلاب المتقدمين للقبول الموازي عن الآتي :

ثلاثة درجات عن أدنى حد لكي يتم القبول بكليات الطب.

أربعة درجات عن أدنى حد للقبول بالمعاهد والكليات الهندسية.

خمس درجات عن أدنى حد للقبول بكليات العلوم.

ستة درجات عن أدنى حد لكي يتم القبول بباقي التخصصات المتوفرة.

اشتراطات التقديم للقبول الموازي بالعراق

للقبول الموازي مجموعة من الشروط، ومن بينهما ما يلي :