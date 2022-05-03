وزير فلسطينى: رفع الأعلام الإسرائيلية فى المسجد الأقصى اعتداء على المقدسات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى حاتم البكرى، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث اليوم من رفع لأعلام الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى وغناء "النشيد الوطنى الإسرائيلى" هو إساءة للمقدسات واعتداء صارخ عليها.





وأضاف، فى بيان صحفى، أن هذا "يعتبر تحديا صارخا لمشاعر المسلمين فى فلسطين والعالمين العربى والإسلامى، وانتهاكا لأكثر مقدساتنا الإسلامية حساسية فى فلسطين، ألا وهو المسجد الأقصى، الذى يعتبر مسجدا إسلاميا خالصا بكافة مكوناته داخل أسواره، فى خطوة لا يمكن تفسيرها إلا برغبة حكومة هذا الاحتلال ذات الصبغة الاستيطانية فى إشعال حرب دينية يمكنهم البدء بها إلا أنهم لن يكونوا قادرين على إيقافها". ودعا المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالشأن التراثى والثقافى للعمل على وضع حد لهذه الاعتداءات غير المبررة بأى شكل من الأشكال، والتى تزداد بشكل منهجى ومخطط". وطالب البكرى أبناء الشعب الفلسطينى خاصة، وأبناء العالمين العربى والإسلامى عامة أن يكثفوا زياراتهم للمسجد الأقصى، وأن يؤكدوا مرابطتهم وتواجدهم فيه على مدار الساعة ليحولوا دون السيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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