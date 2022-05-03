اليمن: رصد 2158 انتهاكا للحوثيين تجاه المساجد ودور العبادة فى 4 شهور

جدة - نرمين السيد - رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 2158 واقعة انتهاكات طالت المساجد ودور العبادة فى 14 محافظة يمنية ارتكبتها ميليشيا الحوثى خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل من العام الجارى.





وأوضحت الشبكة، فى تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الانتهاكات تضمنت تورط ميليشيا الحوثى فى 109 حالات قتل لخطباء وأئمة المساجد ورجال الدين ومصلين، و132 حالة إصابة جسدية، و376 حالة اختطاف، و52 حالة تعذيب جسدى ونفسى. وأشارت إلى أنه تم توثيق 760 حالة انتهاك تعرض لها المساجد ودور العبادة منها 80 حالة تفجير وتفخيخ للمساجد ودور العبادة، و162 حالة قصف، و45 حالة إحراق للمساجد، و137 حالة اقتحام ونهب، و175 مسجدا حولته الميليشيا الحوثية إلى ثكنات عسكرية، و35 حالة إغلاق مساجد، و256 حالة فرض خطباء وأئمة، و467 حالة إغلاق مدارس لتحفيظ القرآن.

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