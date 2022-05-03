اليونان: تخصيص 4.34 مليار يورو لدعم الأسر والشركات بسبب أزمة الطاقة والتضخم

جدة - نرمين السيد - خصصت الحكومة اليونانية ما يقرب من 4.34 مليار يورو، أو 2.2% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد؛ للتدابير التى تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة أزمة الطاقة والضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام، وذلك ارتفاعا من 991 مليون (0.5% من الناتج المحلى الإجمالى) فى عام 2021، وفقا لبرنامج الاستقرار المقدم إلى المفوضية الأوروبية.





وذكرت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية كانت قد توقعت تدابير بقيمة 3.61 مليار يورو لدعم الكهرباء والغاز الطبيعى، و324 مليونا لدعم الأسر المتضررة، و130 مليون يورو لدعم مشتريات الوقود، و90 مليون يورو لدعم زيت التدفئة. وقال وزير المالية كريستوس ستايكوراس، فى تصريحات صحفية، إن مساهمة الحكومة ستكون أكثر سخاء، مشيرا إلى أن التنفيذ الجيد لميزانية الدولة قد خلق غرفة مالية سيتم استغلالها. وبموجب السيناريو الأساسى المتضمن فى برنامج الاستقرار، سينمو الاقتصاد اليونانى بنسبة 3.1% هذا العام (4.5% فى ميزانية الدولة)، وسيرتفع معدل التضخم بنسبة 5.6% فى المتوسط ​​(0.8% فى ميزانية الدولة).

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