بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط

جدة - نرمين السيد - أكد مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبى، يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتى ستشمل فصل المزيد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمى، فضلا عن عرقلة واردات النفط.





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