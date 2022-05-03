عروض سيارات جيلي بدون دفعة أولى ولا رسوم بأقل راتب وقسط شهري بسيط

عروض سيارات جيلي بدون دفعة أولى ولا رسوم من شركة الوعلان للتجارة بالاتفاق مع شركة تمويلي الأولى وهي إحدى الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتبع أنظمة ولوائح البنك المركزي بالإضافة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البرامج والمنتجات المقدمة لديها، تقوم الشركة بتمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات المنتهي بالتملك إذا رغب العميل في ذلك، تقوم الشركة بالتوافق مع عدة وكلاء معتمدين في المملكة منهم شركة الوعلان للتجارة وهي وكيل لسيارات جيلي وسيارات هيونداي أحدث الموديلات والطرازات لعام 2022 م، حيث تعطي مجموعة من المزايا التي تسهل على العميل الحصول على المركبة التي يريدها بكل سهولة وسرعة بالإضافة إلى تسهيلات السداد وعدم وجود متطلبات أو مستندات كثيرة.

عروض سيارات جيلي بدون دفعة أولى ولا رسوم شركة الوعلان

تمويل سيارة جيلي بأحدث الموديلات بالتقسيط المريح حتى 5 سنوات.

تقدم خاصية تأجيل الأقساط أول 5 شهور خلال الخمس سنوات التقسيط.

ضمان على عروض السيارات طوال فترة السداد أو 150.000 كم.

صيانة مجانية حتى 3 سنوات حسب نوع السيارة.

خدمة المساعدات على الطريق طوال فترة القرض.

مميزات تمويل السيارات شركة تمويلي الأولى

منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل سيارة بأقل هامش ربح.

فترة السداد ميسرة الأقساط حتى 60 شهر.

تمويل سيارة بدون كفيل غارم.

أقل قسط شهري يبدأ من 3.500 ريال سعودي.

متاح تمويل السيارات للسعوديين والمقيمين الموظفين في القطاع العام وشبه الحكومي والخاص.

شروط تأجير السيارات تمويلي الأولى

ألا يقل الدخل الشهري عن 3.500 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل 3 شهور للقطاع العام وشبه الحكومي و6 أشهر للقطاع الخاص. على المتقدم طالب أفضل تمويل سيارة لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 عام عند نهاية العقد.

كيف اطلب سيارة جيلي بدون دفعة أولى ولا رسوم ؟

من خلال موقع شركة تمويلي الأولى تعبئة استمارة الطلب وعليك اختيار نوع السيارة من خلال الوكيل الوعلان للتجارة وتحديد سعر من عروض سيارات بدون مقدم المتاح حالياً، ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل (تعريف بالراتب يوضح الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين – رخصة قيادة سارية – كشف حساب بنكي حديث 3 شهور) ربما توجد مستندات أخرى للاستفسار يرجى الاتصال عبر رقم شركة تمويلي الأولى على 920005477.