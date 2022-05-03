قدم واحصل على تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال من منصة سلفة في دقائق

تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي من سلفة في دقائق، تمنح منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية تمويلات سريعة يمكن الحصول عليها في أقل من دقائق، والهدف من هذه التمويلات السريعة هو عيش حياة كريمة وسد احتياجات الشخاص المحتاجين، وأكدت منصة سلفة من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق لدى الأشخاص المتقدمين، ونذكر أن منصة سلفة خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني لكل متابعينا كيفية الحصول على تمويل شخصي في دقائق، وشروط الاستحقاق ومميزات التمويل.

تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال من سلفة:

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات ذات تقنية مالية عالية الجودة تواكب التطور التكنولوجي وفقاً لأحدث التكنولوجيا، وتقدم العديد من الخدمات السريعة التي يمكن الاستفادة منها ومن هذه الخدمات تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي بحد أقصى، وتتميز بإنها ذات إجراءات سريعة وسهلة عند التقديم، ويتمتع التمويل بإمكانية سداده على فترات طويلة حسب دخل الشخص المتقدم، ويبدأ قيمة تمويل سلفة من ألأف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى.

شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفة:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومكتمل الأهلية، ومقيم بشكل دائم في السعودية. يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك من الضروري أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي. يكون المتقدم مدة عمله 3 أشهر بحد أدنى في حالة كونه يعمل في المؤسسات الحكومية العامة، أو لمدة 6 أشهر بحد أدنى في حالة عمله القطاع الخاص.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من سلفة بالخطوات: