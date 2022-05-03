الأمم المتحدة تعلن إجلاء 127 مدنيا من آزوفستال الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نجاحها فى إجلاء 101 مدنى من النساء والأطفال وكبار السن والرجال، من مصنع الصلب "آزوفستال" فى ماريوبول الأوكرانية، وذلك بجانب 58 شخصا تم نقلهم من منطقة أخرى ليتم نقل 127 شخصا إلى مدينة زابوروجيا شمال غرب ماريوبول.





وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان أصدره المنسق الإنسانى لها فى أوكرانيا أوسنات لوبرانى اليوم، أن عملية الإجلاء "عملية ممر آمن" تمت بتنسيق من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك إلى مدينة زابوروجيا، مشيرا إلى أن العملية التى بدأت يوم الجمعة 29 أبريل تم الاتفاق فيها مع أطراف النزاع.

ووفقا للبيان فقد انضم 58 شخصا آخرين إلى المغادرين فى مانوش وهى بلدة فى ضواحى ماريوبول، حيث تم فى النهاية اصطحاب 127 مدنيا إلى مدينة زابوروجيا على بعد 230 كيلومترا شمال غرب ماريوبول.

وأعرب المنسق الإنسانى للأمم المتحدة، عن قلقه من احتمال وجود المزيد من المدنيين المحاصرين، قائلا إن الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعودة إلى ازوفستال لإجلاء العالقين، والقيام بنفس الشيء فى جميع المناطق الأخرى التى تشهد تصاعدا فى الأحداث الجارية جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد أن المنظمة الدولية ستواصل التعامل مع أطراف النزاع لهذا الغرض، وأنها تلتزم أيضا بالعمل مع الأطراف للعودة إلى ماريوبول وتقديم الدعم الإنسانى العاجل للأشخاص الذين يعيشون فى مبان مدمرة لا تصلها المياه أو الكهرباء.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت عملية لتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من "آزوفستال"، حيث شهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".