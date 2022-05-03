بوتين يطلع ماكرون على التقدم المحرز بالعملية الروسية

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أطلع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون على التقدم فى العملية الخاصة لحماية "دونباس" وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" وفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اجتماع بين بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى 26 أبريل.





وأوضح الكرملين -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن بوتين وماكرون أجريا محاثة هاتفية، أشار خلالها الرئيس الروسى إلى تجاهل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لجرائم الحرب التى ترتكبها القوات الأوكرانية، على حد وصفه.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسى أكد لنظيره الفرنسى أن المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائى العالمى ناجمة فى المقام الأول عن العقوبات الغربية، مشيرا إلى أهمية عمل البنية التحتية العالمية للنقل والإمداد دون عوائق.

وأوضح البيان أن بوتين أكد أن الجانب الروسى لايزال منفتحا على الحوار بالرغم من عدم رغبة نظام كييف فى الحل السلمى.

يذكر أن الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى والفرنسى استمر أكثر من ساعتين.. وتأتى هذه المكالمة عقب مكالمة هاتفية أجراها ماكرون يوم السبت الماضى، مع نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.