نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات التمويل الشخصي من شركة تيسير 1443 في المقال التالي
من شركة تيسير ايداع بدون كفيل في واجل اي قسط لبعد العيد أعلن رئيس المملكة العربية السعودية أنه تم توفير ايداع بدون كفيل في واجل من شركة تيسير، وتقدم شركة تيسير إيداع أثناء فترة 24 ساعة للحصول على التمويل، وذلك عقب الموافقة على التعليمات التي وضعتها شركة تيسير، وتسمح شركة تيسير للعميل أن يسدد باقي المبلغ عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
من شركة تيسير ايداع بدون كفيل في واجل اي قسط لبعد العيد
- وتمنح شركة تيسير للعميل خدمة إيداع قرض دون الرجوع إلى شخص ضامن.
- وضعت شركة تيسير تعليمات لكي يحصل العميل على التمويل مثل أن يكون المتقدم بطلب الحصول على التمويل من أصل سعودي.
- أن يكون أقل سن للمتقدم 21 سنة.
- ينبغي على المتقدم أن يكون لديه دخل كل شهر وأقل دخل 5000 ريال سعودي.
- أن يكون المتقدم ملتحق بوظيفة وأن أقل مدة الإلتحاق في الوظيفة 6 أشهر.
مميزات التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل
هناك العديد من مميزات التمويل الشخصي التي تمنحه شركة تيسير للعملاء مثل أن يكون التمويل الشخصي متناسق مع قواعد الديانة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
- لا ينبغي وجود شخص ضامن.
- أن يكون المتقدم لا يرغب في تبديل الدخل الشهري.
- أعلنت شركة تيسير أن هناك قائمة بفترة كل قسط حيث تبلغ فترة الأقساط من 12 إلى 60 شهر.
- ويمكن للعميل أن يحصل على تمويل شخصي حيث يصل المبلغ إلى 100000 ريال سعودي.
- وقالت شركة تيسير أن هناك إيداع يمكن الحصول عليه أثناء فترة 24 ساعة.
- ويستطيع العميل أن يقدم على طلب التسوية في البداية أثناء فترة التمويل.
كيفية طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل
لطلب الحصول على التمويل الشخصي عن طريق التوجه إلى الرابط الإلكتروني التابع للتمويل الشخصي.
وكتابة كل البيانات المطلوبة منك للحصول على التمويل الشخصي.
المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير
- أعلنت شركة تيسير أن هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي مثل مستند التأمين الاجتماعي.
- مستند العنوان الوطني.
- الحساب البنكي أثناء فترة 3 أشهر.
- حساب مدة الحمل والولادة عن طريق التاريخ الهجري والميلادي.
- مستند هوية يفيد بأن الملتحق مواطن سعودي وأن تكون الهوية حديثة.
- مستند الدخل الشهري.
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