كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الثالث متوسط بالعراق الخارجي 2022

يريد الجميع دائماً أن يتابع النتائج إلكترونياً ونستعرض معكم تفاصيل كيفية معرفة نتائج القبول الموازي الثالث متوسط خارجي يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق لمعرفة نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية لهذا العام 2022، وذلك يكون مع الموعد الرسمي لاعلان نتائج الطلاب وإعلان وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق، وذلك بعد تقدم الكثير من الطلاب مؤخرا للتسجيل في الجامعات العراقية بجميع التخصصات في العام الجديد 2022، وسوف نذكر لكم خطوات استخراج نتائج القبول الموازي في العراق.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي

يمكن استخراج نتائج القبول الموازي من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية بطريقة إلكترونية باتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

يتم الضغط على خانة الاستعلام للحصول على نتائج القبول الموازي من بين الخدمات الإلكترونية بالموقع.

يتم إضافة كافة البيانات الخاصة بالطالب

ثم اضغط فوق رمز الاستعلام حتى تظهر النتيجة

يتم تنزيلها على جهازك بشرط وجود ملف PDF

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

كلية طب البصرة : 99.5%

كلية طب بغداد: 99%

كلية الطب الكندي : 98.8%

كلية طب ذي قار : 98.67%

كلية طب النهرين : 98.67%

كلية طب واسط : 98.64%

كلية طب كركوك : 98.50%

كلية طب ديالى : 98.50%

كلية طب المستنصرية : 98.50%

كلية طب كربلاء : 98.35%

كلية طب حمورابي : 98.33%

كلية طب العراقية : 98.33%

كلية طب القادسية : 98.33%

كلية طب الكوفة : 98.33%

كلية طب الموصل : 98.33%

كلية طب الفلوجة : 98.22%

كلية طب المثنى : 98.17%

كلية طب ميسان : 98.17%

كلية طب الأنبار : 98.17%

كلية طب تكريت : 98.17%

كلية طب نينوى : 98%

كلية طب الزهراء : 97.93%

نتيجة الثالث المتوسط

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي من المنزل عبر إدخال اسم الطالب ورقم الامتحان وغيرها من البيانات المطلوبة للاستعلام، حيث أكدت الوزارة على أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها أمام الجميع أون لاين.

شروط القبول الموازي