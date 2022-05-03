ألمانيا: لن نستوعب ارتفاع أسعار الطاقة ولسنا قادرين على دعم المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، إن اقتصاد بلاده يتعرض لضغوط شديدة، مشيرا إلى أن ألمانيا لن تتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما نقله موقع «العربية»، منذ قليل.





وكانت ألمانيا وافقت على دفع أسعار الغاز بالعملة الوطنية المحلية الروسية «الروبل»، بعد قطع موسكو إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية فى ألمانيا بنسبة 5.1٪ على أساس سنوى وفقًا للمعايير الوطنية ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين فى استطلاع أجرته وول ستريت جورنال، ارتفعت بنسبة 5.5٪ على أساس سنوى وفقًا للمعايير المنسقة من الاتحاد الأوروبى ، بما يتماشى أيضًا مع التوقعات. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود ذكر أكثر من ثلث أصحاب السيارات فى ألمانيا فى استطلاع للرأى أنهم يعتزمون تقليل استخدامهم لسياراتهم. وأظهر الاستطلاع، الذى أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأى ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 9.22% من الذين شملهم الاستطلاع بدأوا بالفعل بتقليل استخدامهم لسياراتهم، بينما يعتزم 12% آخرون القيام بذلك. ويرجع ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة حزمة العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على أوروبا، التي وصلت إلى حد تجميد أصول روسية لبنوك وممتلكات في عدة بلاد غربية، وهو الأمر الذي ردت عليه موسكو بضرورة دفع مستحقات الغاز الروسي بـ«الروبل» منذ شهر أبريل الماضي.

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