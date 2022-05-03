روسيا: نثمن الحوار مع البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الروسى لدى الفاتيكان - فى تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء: "فى أى مكان دولى، الحوار مع البابا مهم بالنسبة لموسكو، والبابا دائما محاور مرحب به".

وفى وقت سابق من اليوم، قال البابا فرنسيس لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، إنه مستعد لزيارة موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى محاولة لتعزيز حل سلمى للأزمة الأوكرانية.

ومع ذلك، أشار بابا الفاتيكان إلى أنه لم يتلق بعد ردا على اقتراحه، مضيفًا أنه على استعداد لزيارة أوكرانيا أيضًا، ومع ذلك يجب أن يسافر إلى موسكو أولاً.

من ناحية أخرى، قال البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، "إن روسيا لم تهاجم أى شخص قط، ولا تعتزم محاربة أى شخص".

وأضاف كيريل فى خطبة كاتدرائية "أرخانجيلسك" فى موسكو، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا نريد القتال مع أحد، روسيا لم تهاجم أى شخص أبدًا، إنه لأمر مدهش أن دولة عظيمة وقوية لم تهاجم أى شخص، لقد دافعت فقط عن حدودها".

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبى فى دونيتسك ولوجانسك منذ 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة فى الأراضى الأوكرانية.