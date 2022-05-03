صحيفة بريطانية: أوروبا تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

وأشارت الصحيفة البريطانية، فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إلى أن محاولات زيادة الضغط الاقتصادى تأتى وسط آمال فى المزيد من عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول المحاصرة، بينما حذرت الولايات المتحدة من أن موسكو تستعد رسميا لضم منطقتى دونيتسك ولوهانسك فى شرق البلاد.
وقال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا: " تشير تقارير إلى أن روسيا تخطط لإجراء استفتاءات عند الانضمام فى وقت ما فى منتصف مايو"، مضيفا أن روسيا تدرس خطة مماثلة فى منطقة ثالثة، خيرسون، حيث عززت موسكو سيطرتها مؤخرا وفرضت استخدام عملتها (الروبل).
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبى، هذا الأسبوع، ضد روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى، بما فى ذلك حظر محتمل على شراء النفط الروسى.
وكانت ألمانيا أعلنت أمس الإثنين، استعدادها لمساندة حظر فورى من الاتحاد الأوروبى على النفط الروسى.. وقال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك: "تمكنا من الوصول إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر نفطى".
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