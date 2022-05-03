الإليزيه: ماكرون تحدث هاتفيا مع بوتين لأكثر من ساعتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

وأشار الإليزيه إلى أن المكالمة الهاتفية التي تمت بمبادرة من ماكرون استغرقت أكثر من ساعتين، وأنها تأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت الماضي.

وتُعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيسين منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

وأفادت مراسلتنا من باريس بأن المكالمة جعلت ماكرون يعود للساحة السياسية من جديد بعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا، مشيرة إلى أن المحادثة استغرقت حوالي الساعتين وعشر دقائق، وتبادل خلالها الرئيسين تفاصيل لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحديث فيما يبدو جرى حول التطورات الأخيرة، فيما أوضحت مصادر أن الحديث شمل محادثات حول الإجراءات التي من الممكن أن يقوم بها الرئيس الروسي خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تقوم بها فرنسا خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد فوز ماكرون في انتخابات الرئاسة وتفرغه للسياسة الخارجية بعد انشغاله بالسباق الانتخابي.

وكانت فرنسا قد أرسلت فريقا للتحقيق في أحداث بوتشا التي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية قامت بقتل العشرات من المدنيين.