الأمم المتحدة: إجلاء 101 شخص من ماريوبول في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 05:22 مساءً - قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، أوسنات لوبراني، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة نجحت في إجلاء نحو 101 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وأضافت أن معظمهم وصل إلى مدينة زابوريجيا حيث يتلقون المساعدات الإنسانية.

وتابعت لوبراني، في بيان أرسلته للصحفيين: “بفضل العملية، تمكن 101 رجل وامرأة وطفل ومسن أخيرا من مغادرة الخنادق تحت مصنع آزوفستال ورؤية ضوء النهار بعد شهرين”.

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شاركت أيضا في عملية الإجلاء بيانا موازيا قالت فيه إن نحو 100 شخص من منطقة المصنع في ماريوبول وصلوا إلى زابوريجيا اليوم الثلاثاء وأضافت أن بعضهم جرحى.