موسكو تتهم الحكومة الإسرائيلية بدعم النازيين الجدد فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، تعليقا على طلب إسرائيل اعتذار رسمى من وزير الخارجية سيرجى لافروف عن تصريحات صدرت عنه مؤخرا: "لقد أولينا اهتماما للتصريحات المناقضة للتاريخ من قبل وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، والتى تفسر إلى حد كبير نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعم لنظام النازيين الجدد فى كييف".. منتقدة تصريحات وزير خارجية إسرائيل فى حق نظيره الروسى.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت مؤخرا السفير الروسى لديها لجلسة توضيح على خلفية تصريحات لوزير الخارجية سيرجى لافروف بشأن أصول أدولف هتلر اليهودية.

وبهذا الشأن، قال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد "إن العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسى هى حديث لا يغتفر ومعيب وخطأ تاريخى مروع.. اليهود لم يقتلوا أنفسهم فى الهولوكوست، وأقصى تهمة توجه إلى اليهود هى اتهامهم بمعاداة السامية". وكان سيرجى لافروف قد صرح، فى لقاء مع قناة إيطالية ردا على اتهامات موسكو للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى بدعم النازية رغم أنه يهودى، بأن القائد النازى أدولف هتلر لديه أصول يهودية.