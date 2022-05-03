بريطانيا تقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ300 مليون جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وأوضح جونسون، فى رسالة عبر الفيديو إلى البرلمان الأوكرانى، نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن حزمة المساعدات تضم رادارات وطائرات مسيرة، مضيفا أن بلاده ستستمر مع أصدقائها فى إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتمويل المساعدات الإنسانية حتى يتحقق الهدف طويل المدى، وهو تحصين أوكرانيا".

ورأى أن الغرب أخطأ فى عدم مساعدته أوكرانيا فى عام 2014، حيث ضمت روسيا القرم إليها، متابعا: "كنا بطيئين فى استيعاب ما كان يحدث وفشلنا جميعا حينها فى فرض العقوبات التى كان يجب فرضها على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وأعرب جونسون عن تقديره لشجاعة أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن بريطانيا ستفعل ما بوسعها لتحميل روسيا مسؤولية ما يتم ارتكابه فى بوكا وإربين وهوستومل.