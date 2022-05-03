كيفية الحصول على رخصة العمل في السعودية للعمال الوافدين وشروط استخراج الرخصة

كيفية الحصول على رخصة العمل للسفر إلى المملكة العربية السعودي خاصة بعد التحديث الأخير الحاصل في العاشر من رمضان حيث تعد وثيقة رسمية صادرة بتعاون وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي لتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي تستهدف كافة العمال والموظفين الوافدين الهدف من الحصول على رخصه العمل في السعودية تتيح للعامل هامش اكبر من التحرك والعمل في السوق السعودي وهي احدي متطلبات استخراج أو تجديد الإقامة للعامل من قبل المدير العام للجوازات سوف نتحدث عن شروط وخطوات استخراج رخصه العمل في السعودية للعمالة الوافدة.

استخراج رخصة العمل في السعودية

من خلال شبكة الأنترنت يمكن الحصول على هذه الخدمة أون لاين بالخطوات الأتية:

الذهاب إلى موقع الخدمات الإلكترونية وزارة العمل.

تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.

ثم الضغط على تبويب خدمات الوزارة سوف ينسدل أمامك قائمة.

اختر منها بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

هنا يتطلب منك اختيار المنشأة وبعد اختيار خدمة (أصدار أو تجديد رخص العمل).

قم بإدخال البيانات الشخصية ثم أضيف الوافدين الراغبين في أصدار أو تجديد رخصه له.

اختر العمالة المراد أصدار الرخص لهم ثم اضغط إرسال سوف يظهر أمامك تذكره مراجعة تحتوى على رقم السداد.

تجديد كافة الرسوم من خلال البنوك المحلية المعتمدة باستخدام رقم السداد.

يجب الذهاب إلى مكتب الجوازات من أجل أصدار الإقامة.

شروط استخراج رخصة العمل السعودية

قد تم تحديد شرطين من قبل الوزارة للاستخراج أو تجديد رخصة العمل في السعودية. يشترط ألا يتخطى تاريخ انتهاء الرخصة ستة أشهر. لا يصلح أصدار أو تجديد الرخصة إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

طريقة الاستعلام عن رخصة العمل

اذهب للموقع الرسم الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على كلمة رخصة العمل.

انقر على خدمة الاستعلام عن رخصة العمل.

ثم الضغط على خيار تأكيد هنا تتم عملية الاستعلام بنجاح.

قيمة رسوم رخصة العمل في السعودية

تقدر قيمة رسوم رخصة العمل مقابل كل وافد للعمل وهي 100 ريال سعودي في العام.

كما تقدر قيمة الرسوم التي تدفع من قبل العامل المؤسسات الصغيرة وهي 133 ريال سعودي في اليوم أو 400 ريال شهريا أو 4800 ريال سعودي سنويا.

للعلم.. وفي حالة إذا كانت المؤسسة صغيرة وعدد العمال الوافدين أقل من 9 مع المدير يتم أعفائهم من الرسوم لمدة خمس سنوات.