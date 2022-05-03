نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 التسجيل في نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443\1444 من أكثر الروابط بحثاً الآن عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل للطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444، فقد نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، جدول يوضح مواعيد تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443، وذلك لجميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية.

من المقرر أن يتم فتح رابط نظام نور لاستقبال طلبات الراغبين في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443\1444، بدايةً من يوم الأحد بتاريخ 07\10\1443 الموافق 08\05\2022، ويستمر التسجيل حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل، وتم تحديد شروط التسجيل وعمر المتقدم، على أن يكون العمر من 6 سنوات أو أقل ب90 يوم كحد أدنى، والحد الأعلى هو 11 عام وثلاثة أشهر.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443\1444

يبحث الكثير من أولياء الأمور الآن عن رابط نظام نور الإلكتروني، وكذلك عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية، حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم قبل تسديد الشواغر المطلوبة وقبل غلق باب التسجيل وانتهاء المدة المقررة للتسجيل، ولذلك سوف نقدم لكم في الفقرة التالية رابط نظام noor.moe.gov.sa وطريقة التسجيل.

طريقة ورابط تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444

يتم الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد” هذا إذا لم يكن لولي الأمر حساب على نظام نور بالفعل.

أما إذا كان لولي الأمر حساب بالفعل على noor فيتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على “دخول”.

إدخال سجل ولي الأمر واسم المستخدم المقترح والنقر على التالي.

تعبئة بيانات ولي الأمر المطلوبة بشكل صحيح.

ملئ بيانات الطالب المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “تسجيل” ثم النقر على حفظ.

موعد تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443\1444

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط موقع نظام نور برقم الهوية فقط 1443

يتم الدخول على نظام نور باستخدام رقم الهوية فقط عن طريق إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لاسم المستخدم. ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور ورمز التحقق واتباع باقي الإجراءات. أما في حالة نسيان كلمة المرور فيتم الضغط على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور” وإدخال كلمة مرور جديدة وتأكيدها وحفظها.