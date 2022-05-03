نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc مع مصطفى الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022 حيث يقدم الاعلامي مصطفى الاغا مسابقة الحلم يستعد من خلال برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي للاعلان عن اسم الفائز الجديد بمسابقة حلم الأسرة في شهر رمضان 1443 بقيمة الجائزة نصف مليون دولار امريكي بالاضافة الى إعلان اسم الفائز على الهواء مباشرة من خلال عمل سحب بنظام القرعة العشوائية لسحب 250,000 دولار أمريكي لحلم بناء منزل، وذلك تزامنا مع انطلاق طلبات الراغبين في الاشتراك والمشاركة من جميع انحاء الدول ويجب الإشارة إلى أن باب الاشتراك مفتوح حتى موعد السحب القادم.

مسابقة الحلم 2022

تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقه الحلم الشهيرة من جميع انحاء الدول حيث أنه يشترط الالتزام بشروط المسابقه وان يوافق على الأحكام والبنود الخاصة بها والتي من اهمها ان يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عام، ويجب أن يجيب بشكل صحيح على سؤال المسابقة التي سوف يتم ارسالها من خلال رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله عند الاشتراك باحد الطرق المختلفة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار بأن الاشتراك في المسابقة من أهم الطرق الاساسية والمعروفة سواء كان من خلال الاتصال بالهاتف او ارسال رساله نصيه بها كلمه الحلم أو جريمة أو مرادفاتها من اللغات الأخرى مثل الفرنسية والانجليزية على رقم الخاص بالدولة أو من خلال تطبيق الحلم الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية وتسجيل الكود للتأكيد.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تعلن مسابقة الحلم جميع الأرقام الدولية الخاصة بكل دولة لكي يشارك بها المشترك فعليه أن يختار الدولة التي منها ويضغط على الرقم ويرسل له رسالة نصية تحتوي على كلمة الحلم أو كلمة دريم باللغة الإنجليزية، كما أنها توفر رقم دولي يمكن التواصل من جميع الدول حيث أن العديد من الدول لا يملك رقم في المسابقة وهي الأرقامة التالية

008821622775627

0088216101019

008821622778021

اعتبر مسابقة الحلم من أكبر مسابقات في الوطن العربي التي يشارك بها عدد كبير نظرا لقيمة الجائزة التي تقدمها فهي كفيلة أن تغير حياة الفرد بدرجة كبيرة، كما أن الاشتراك بها سهل والاجابه على الاسئله التي تعرضها سهله لجميع الأشخاص لذلك فإن عليها اقبال كبير من جميع انحاء الدول العربية.