اتهام جديد من روسيا لأوكرانيا فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فاديم أستافييف، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلى كتيبة آزوف والقوات الأوكرانية استغلوا وقف إطلاق النار والتهدئة فى منطقة آزوفستال بمدينة ماريوبول لاتخاذ مواقع قتالية، وإن القوات الروسية تردّ على مصادر إطلاق النيران.





وأضاف المتحدث الروسى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "تم إعلان وقف إطلاق النار فى الوقت الذى كان من الضرورى فيه إجلاء المدنيين من آزوفستال. واستغل مقاتلو آزوف والقوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك هذه التهدئة واتخذوا مواقع إطلاق نار".

وتابع المسؤول الروسى قائلا، إن وحدات من الجيش الروسى وقوات دونيتسك تدمر حاليًا مواقع إطلاق النار هذه باستخدام المدفعية والطائرات.

وفى السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مصنع آزوفستال فى طريقهم إلى مناطق آمنة خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول الأوكرانية والمنازل المجاورة له خلال اليومين الماضيين.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".