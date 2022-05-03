إجراء أوروبى جديد يستهدف الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام "سويفت" للتعاملات المالية الدولية، معربًا عن تفاؤله بأن يتم إقرارها.





وخلال مؤتمر صحفى فى بنما عقب لقائه وزيرة خارجيتها، إيريكا موينز، قال بوريل، إن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا ستؤثر على القطاع المصرفى وقطاع الطاقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفى" اليوم الثلاثاء. وأوضح أنه "ستكون هناك مصارف روسية أخرى تخرج من سويفت"، مضيفًا أن هناك "مقترحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيما النفط". وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت فى وقت سابق، إن "سبيربنك"، أكبر مصرف فى روسيا، إذ تبلغ حصته 37% من السوق، سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

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