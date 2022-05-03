العالم اليوم - بعد تصريحات هونيس.. ملامح صراع قادم بين ليفاندوفسكي وبايرن

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات هونيس.. ملامح صراع قادم بين ليفاندوفسكي وبايرن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:18 مساءً - أكّد الرئيس الفخري والنجم السابق لنادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، الثلاثاء، أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في صفوف عملاق بافاريا في الموسم المقبل.

وكان ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في يونيو 2023 عبّر عن رغبته في الرحيل للالتحاق بنادي برشلونة الاسباني، وفقا لمصادر ألمانية.

كما يعتقد المهاجم البولندي الذي سيبلغ 34 عاما في أغسطس المقبل وصاحب 49 هدفا في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم أن مغامرته في بافاريا قد انتهت بعدما فاز بكل الألقاب الممكنة (19) وسجل 343 هدفا في 373 مباراة، ليتوج ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي بعد "المدفعجي" غيرد مولر.

إدارة في وجه رغبة اللاعب

غير أن ادارة بايرن تخالف تطلعات أفضل لاعب في العالم في العامين الماضيين بحسب "فيفا"، حيث أكد هونيس (70 عاما) أن ليفاندوفسكي سيبقى مع بايرن الموسم المقبل.

وفي مقابلة لإذاعة مع محطة "بي آر24" الألمانية، قال هوني إنه "مقتنع بنسبة 100 في المئة أن روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في بايرن ميونيخ الموسم المقبل. لديه عقد.. المسألة بهذه البساطة".

ولم تشذ كلمات مدرب بايرن يوليان ناغلسمان عن الرئيس الفخري، إذ كان صرّح قبل 15 يوماً خلال مؤتمر صحافي أن "ليفا ما زال يرتبط ببايرن بموجب عقد وسيتابع اللعب معنا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان بايرن مستعد لتقديم عرض جديد لمدة عام إضافي مع الشروط المالية ذاتها لهداف الدوري هذا الموسم (34 هدفا في 32 مباراة)، غير أن الأخير يطالب بتمديد لموسمين إضافيين مع إعادة تقييم راتبه.

ويبدو أن ليفاندوفسكي سيدخل في صراع محتدم مع إدارة ناديه، فتصريحات الشخصيات الكبيرة في بايرن ميونيخ تلمح لبقاء ليفاندوفكسي حتى إذا لم يرغب بذلك.

وترغب الإدارة بالتجديد مع ليفاندوفسكي، لكن في حال رفضه، قد تجبره على اللعب موسما أخيرا ثم تسمح له بالانتقال مجانا مع نهاية العقد صيف 2023.