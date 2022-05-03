نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أخد جوال من موبايلي؟ الشروط وخطوات الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أخد جوال من موبايلي؟ يعد من اكثر الأسئلة انتشارًا بين قاطني المملكة العربية السعودية، وذلك لما تتميز به الشركة من شهرة واسعة في مجال الاتصالات والجوالات، إضافة إلى تساؤل الافراد كيف أقسط جوال من موبايلي والذي يتم عن طريق أجهزة موبايلي بالتقسيط والتي توفرها الشركة للعملاء المتوفر لديهم شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيف أخد جوال من موبايلي؟.

كيف أخد جوال من موبايلي؟

للإجابة على تساؤلات العملاء كيف أخد جوال من موبايلي؟ قامت الشركة بتوفير باقات مفوتر والتي تتيح لهم إمكانية تقسيط الجوالات المتعددة بقيم مختلفة بناء على الباقة التي يتم الاشتراك بها.

شروط تقسيط الجوالات موبايلي 2022

تم وضع الشروط التالية والتي يجب توافرها في راغبي التقسيط من موبايلي وهي:

ضرورة امتلاك العميل لخط تابع للشركة إضافة إلى عدم وجود أي مستحقات مسجلة على الخط.

لا يسمح بالتقسيط للعميل إلا بعد تأكد الشركة من أهلية العميل والذي يتم عن طريق شركة سمة.

للاستفادة من عروض التقسيط ينبغي ألا يكون العميل مشترك بأي خطط أقساط لدى الشركة.

قيام العميل بالتوقيع على عقد مع الشركة إحدى شروط الحصول على الجوال بالتقسيط.

تعهد العميل بسداد جميع الأقساط في الموعد المحدد.

عند رغبة العميل بالعدول عن خطة التقسيط يتم تحميله كامل القيمة المستحقة للجهاز إضافة إلى قيمة الضرائب.

كيف أطلب جوال من موبايلي أقساط

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن يتبع العميل الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه إلى صفحة موبايلي الرسمية.

يتوجب تسجيل معلومات الدخول الخاصة بحساب العميل.

الانتقال إلى تبويب الأجهزة المتوفرة في الموقع.

اختيار الهاتف المقرر تقسيطه، بالإضافة إلى تحديد المميزات الإضافية المطلوبة به.

يجب إتباع تعليمات الموقع إلى الوصول لمرحلة إتمام الشراء.

اختيار الطريقة المناسبة لدفع الأقساط وبعد ذلك اختيار الفترة المراد التقسيط خلالها.

كيف تشتري ايفون من موبايلي

يمكنك الحصول على جوال ايفون من موبايلي بالتقسيط والاختيار ما بين الإصدارات المختلفة التي قامت الجهة بتوفيرها وذلك لعملاء باقة مفوتر ومن أهم تلك الأجهزة: