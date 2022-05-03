نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل 1443 تعرف على إجراءات التسجيل في المسار الإلكتروني للحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، أصبحت محل بحث كبير مع اقتراب فتح الموقع أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 2022/1443، من المواطنين السعوديون والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فقد قررت وزارة الحج والعمرة أن يكون كافة إجراءات التسجيل للحج إلكتروني كما حدث في السنوات الماضية، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل للحج، وأهم الشروط التي حددتها الوزارة.

في ظل التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية 2030، فأن تقديم كافة الخدمات سوف تكون إلكترونية عن بعد، والتسجيل لأداء الحج من أهم الخدمات التي تقدم للراغبين في أداء المناسك، وقامت وزارة الحج بإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل، بهدف أن تكون البوابة التي تستقبل طلبات التسجيل لإستخراج تصاريح الحج، والحجز من خلالها للمواطنين السعوديون وكذالك المسلمين المقيمين في الداخل.

موعد فتح البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكم الله،

كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1443هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة

دمتم بخير — عناية وخدمات ضيوف الرحمن (@MOHU_Care) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكم الله،

كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1443هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة

دمتم بخير — عناية وخدمات ضيوف الرحمن (@MOHU_Care) May 3, 2022

أعلن موقع عناية وخدمات ضيوف الرحمن على منصة تويتر، ردا على أحدى المواطنات، أن موعد فتح البوابة أمام المواطنين قريباً، والموعد الرسمي لذالك سوف يكون من خلال القنوات الرسمية بوزارة الحج والعمرة.

رابط البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل

الدخول على البوابة الإلكترونية الموحدة localhaj.gov.sa .

. ومن الصفحة الرئيسية أدخل على أيقونة حجز الخدمات ثم أختر طلب حجز.

أختار برنامج الحج الذي ترغب به بحسب إمكانياتك.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب تحري الدقة الشديدة في البيانات.

قم بدفع قيمة البرنامج عن طريق سداد وبعدها يتم إصدار تصريح الحج لتكتمل العملية.

طريقة دفع قيمة البرنامج عن طريق سداد

الدخول على حسابك البنكي.

أختيار أسم المستخدم حساب سداد me.gov.sa .

. تحديد كلمة المرور الخاصة بالنظام وتسجيل رمز التأكيد.

قم بإتباع الخطوات المطلوبة لسداد قيمة البرنامج كما هو موضح بالفيديو.

البوابة الإلكترونية الموحد لحجاج الدخل

تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية جميع خدماتها إلكترونياً عن طريق البوابة ومن اهم الخدمات ما يلي.