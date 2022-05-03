عاجل- روسيا تبدأ عملية تدمير مواقع الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الجيش الروسى قد أعلنت تدمير منظومة أوكرانية للدفاع الجوى من طراز إس 300 فى مدينة ميكولايف. كما أعلنت أيضا قصف مركز لوجيستى قرب أوديسا يستخدم لاستقبال الأسلحة الغربية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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