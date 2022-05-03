إجراء بريطانى عسكرى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترلينى، مؤكدا على استمرار مواصلة تقديم المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لكييف.





وقال جونسون، إن "أوكرانيا لديها الحق فى الدفاع عن نفسها"، مضيفا لقد كثفنا الجهود لدعم كييف فى مواجهة روسيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان جونسون قد أفاد فى وقت سابق، بأنه أخبر الرئيس الأوكرانى بأنه "ملتزم أكثر من أى وقت مضى بتعزيز أوكرانيا".

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