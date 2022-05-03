ألمانيا تعلق على إمكانية انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وكان أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، قد رحب فى وقت سابق بانضمام السويد وفنلندا للحلف، قائلا إنه "بإمكان السويد وفنلندا الالتحاق بالحلف سريعا ونحن نرحب بذلك"، مشددا على أن انضمام السويد وفنلندا سيكون رسالة سياسية مهمة جدًا فى مسار الأمن الأوروبى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن السويد وفنلندا يقعان بالقرب من الحدود الروسية، وهو ما يشكل خطرًا دامغًا على موسكو، التى قد تصبح محاصرة بالغرب والناتو من جميع جهاتها.