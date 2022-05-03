مقتل جندى فى قصف مدفعى للحوثيين بالجوف

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثى استهدفت موقعا عسكريا لقوات الجيش فى جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بقذيفة، أودت بحياة جندى وإصابة آخر، وذلك ضمن خروقات جماعة الحوثى المتصاعدة للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الماضى.
وأضاف المركز أن قوات الجيش اليمنى أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثى أثناء تحليقها باتجاه المواقع العسكرية فى الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.
جدير بالذكر أن جماعة الحوثى تواصل بشكل يومى هجماتها على مواقع الجيش، وتقوم بدفع العربات والدبابات إلى الخطوط الأمامية واستحداث الخنادق، مستغلة الهدنة الإنسانية التى بدأت، مطلع أبريل الماضى.
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