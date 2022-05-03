نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الأسبوع 19 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة من الأسبوع 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 03\05\2022، حيث يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث مباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الفيحاء ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع عشر، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، تحظى المباراة باهتمام إعلامي كبير لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية شاملة عن توقيت مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة اليوم، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري اليوم الثلاثاء الموافق 03\05\2022، حيث يستضيف اللقاء ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مؤجلات الأسبوع 19 من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

19:10:- حسب توقيت مكة المكرمة.

18:10:- بتوقيت القاهرة.

20:10:- بتوقيت أبوظبي.

16:10:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

الهلال والزحف نحو القمة