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ريال مدريد ومانشستر سيتي، ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في عالم كرة قدم موعد مباراة الإياب بين العملاق الإسباني فريق ريال مدريد والعملاق الانجليزي فريق مانشستر سيتي وفي نفس الدور يلعب اليوم فياريال وليفربول، وشهدت مباراة الذهاب بين السيتي والريال متعة كروية مثيرة انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة حيث تقدم السيتي منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين ثم سجل البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر وقبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الريال الأول في الدقيقة الثالثة والثلاثون لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين لهدف وبعد مرور دقائق من شوط المباراة الثاني عزز فيل فودن تقدم السيتي بالهدف الثالث بالدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء وبعدها جاء رد الريال سريعاً بالهدف الثاني عن طريق فينسيوس بالدقيقة الخامسة والخمسون ليعود السيتي بهدف رابع بالدقيقة الرابعة والسبعون عن طريق برناردو سيلفا وفي الدقيقة الثانية والثمانون يحرز كريم بنزيمة ثالث أهداف الريال لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لينتظر الجميع قمة كروية مثيرة في مباراة الإياب ويعيش الملكي لحظات الاحتفال بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة ال35 في تاريخه ليدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة وعلى الجانب الآخر يتصدر السيتي الدوري الإنجليزي وحقق الفوز برباعية في آخر لقاء له بالدوري أمام ليدز.
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022
يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 يوم الأربعاء الموافق الرابع من مايو الجاري على استاد سانتياغو برنابيو حيث تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية إذاعة مباريات دوري الأبطال وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة beIN SPORTS PREMIUM 1.
التشكيل المتوقع للفريق الإسباني
- في حراسة المرمي: تيبو كورتوا.
- في خط الدفاع: مارسيلو، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، داني كاربخال.
- في منتصف الملعب: لوكا مودريتش، كامافينجا، توني كروس.
- في خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيمة، فيديريكو فالفيردي.
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