بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات على الدول «غير الصديقة» لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن بوتين وجه الحكومة الروسية بتحديد قائمة من سيخضعون للعقوبات الروسية فى غضون 10 أيام، كما قرر وفق المرسوم حظر تنفيذ الالتزامات والتعامل المالى مع الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية.

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