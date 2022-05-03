روسيا: زيلينسكى لا يريد التوصل لاتفاق سلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء - أن "الاتفاق يعنى نهاية سياسية لزيلينسكى، كما أنه قد يتعرض للاغتيال من قبل النازيين المقربين منه فى حال توقيعه على معاهدة سلام".
ونوه المسؤول الروسى إلى أن الرئيس الأوكرانى على علم بهذه التبعات لذلك يحاول طلب المزيد من الأموال والأسلحة من الغرب لإطالة أمد الأزمة إلى أبعد فترة ممكنة.
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