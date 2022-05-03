جدة - نرمين السيد - وقال البابا فرنسيس - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" - "إنه بعد 20 يوما من بداية العملية العسكرية طلب من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين أن يرسل إلى الرئيس بوتين رسالة مفادها بأنه على استعداد للذهاب إلى موسكو"، مشيرا إلى أنه لم يتلق إجابة حتى الآن، وإلى إلحاحه على عقد الاجتماع.
وأضاف البابا فرنسيس: "لن أذهب إلى كييف فى الوقت الراهن، أولا يجب أن أذهب إلى موسكو، وأن أقابل بوتين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا فرنسيس يعرب عن رغبته فى لقاء بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.