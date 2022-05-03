البابا فرنسيس يعرب عن رغبته فى لقاء بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فرنسيس - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" - "إنه بعد 20 يوما من بداية العملية العسكرية طلب من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين أن يرسل إلى الرئيس بوتين رسالة مفادها بأنه على استعداد للذهاب إلى موسكو"، مشيرا إلى أنه لم يتلق إجابة حتى الآن، وإلى إلحاحه على عقد الاجتماع.

وأضاف البابا فرنسيس: "لن أذهب إلى كييف فى الوقت الراهن، أولا يجب أن أذهب إلى موسكو، وأن أقابل بوتين".