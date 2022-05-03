العالم اليوم - بتدابير انتقامية.. بوتن يوقع مرسوما حاسما بشأن دول الغرب

انتم الان تتابعون خبر بتدابير انتقامية.. بوتن يوقع مرسوما حاسما بشأن دول الغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:18 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية "الانتقامية"، فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات من موسكو.

وكان بوتن قد حذر قبل أيام، من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا، متوعدا برد "سريع وصاعق".

كما سبق أن ندد الرئيس الروسي بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" في أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وحذر من إجراءات انتقامية محتملة.

وكانت روسيا أوقفت ضخ الغاز لكل من بولندا وبلغاريا، لعدم التزامهما بشرائه بالروبل الروسي، مما أثار جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية والغربية.