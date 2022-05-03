رابط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة وشروطه

توفر المملكة العربية السعودية متمثله في وزارتها الكثير من المساعدات المالية والعلاجية والمساعدات الأخرى المتنوعة للمواطنين السعوديين، وتسعى الوزارة من خلال تلك المساعدات لتوفير سبل الراحة وحياة كريمة للمواطن السعودي، ومن ضمن تلك المساعدات التي المتوفرة المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلك المساعدات التي يتم تسلمها شهرياً للمستفيدين منها، وذلك ما يكون بشروط ومعايير تم وضعها بمعرفة الوزارة، ولذلك سوف نوضح لكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة والرابط الرسمي لتسجيل والتقديم عليها.

رابط التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة

أولاً الدخول على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ومنها سيتم الانتقال إلى المساعدة المقطوعة بالضغط عليها.

أضغط على إنشاء حساب جديد.

سوف يتطلب منك إدخال تلك البيانات: البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال.

أختيار كلمة مرور وتسجيلها والتأكيد عليها.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

إدخال رمز التحقيق الظاهر أمامك بشكل صحيح.

سوف يصلك الآن رسالة نصيه على جوالك تشتمل على رقم التسجيل الخاص بك، عليك بإدخاله في المكان المخصص له.

أكمل عملية التسجيل.

عليك بإدخال البيانات التالية الآن: محل الإقامة، عدد أفراد الأسرة، البريد الإلكتروني، العنوان.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة إرفاقها مع الطلب للموافقة عليه.

الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهر أمامك الآن بعد قراءتها جيداً.

الضغط على زر تقديم طلب التسجيل.

وبذلك تكون قد انتهت عملية تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على مساعدة مقطوعة في السعودية

يشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. الإقامة الدائمة في السعودية. لا يقل عمر صاحب الطلب عن 35 عام، ولا يزيد عن 60 عام. الدخل الشهري لصاحب الطلب لا يزيد عن 8680 ريال سعودي شهرياً. ألا يكون لصاحب الطلب أي ممتلكات باسمه. ألا يكون لديك سجل تجاري باسمك.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم، فقد أوضحنا لكم وبالتفاصيل شروط الحصول على المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة الموارد البشرية، بالإضافة غلى الرابط الرسمي وخطوات التسجيل للحصول على تلك المساعدات.