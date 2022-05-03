نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات من الراجحي بدون مقدم تمويل أيضا بقسط شهر مناسب وبسيط 2022 في المقال التالي
نتحدث اليوم عما هو جديد داخل اروقة وجدران المملكة العربية السعودية في تلك المقالة عن تمويل السيارات من مصرف الراجحي . فقد قام مصرف الراجحي السعودي بالإعلان عن عروض متنوعة وجديدة خاصة بالسيارات . وهي بدون مقدم وكذلك أيضا بدون رسوم ادارية . وما يميز هذا التمويل أنه بأقل قسط شهري داخل المملكة العربية السعودية . وذلك يكون بنظام التأجير لمدة تصل الى خمس سنوات باقل قسط شهري يتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة الى كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ودخلهم الشهري . كما أن مصرف الراجحي ويقوم دوما ودائما بتقديم العروض الرائعة على جميع ما يخطر على بال المواطن السعودي من موديلات السيارات . وتعتمد ميزة هذه العروض من قبل الوكلاء المعتمدين وكذلك المشاركين مع مصرف الراجحي في التمويل الخاص بالسيارات . ومن جانبه يقوم الوكلاء المعتمدين بتقديم عروض موديلات السيارات لسنة 2022 .وتلك الفرصة الرائعة والمقدمة لكافة المواطنين السعوديين . وذلك لأن ما يقدمة مصرف الراجحي من تمويلات للسيارات تكون بدون مقدم وكذلك بدون رسوم إدارية . والتي تعتمد في تمويلها على باقل قسط شهري . وكذلك العمل من قبل مصرف الراجحي على إتاحة عدد كبير من أنظمة لعمليات السداد والتي تعمل على اراحة كافة المواطنين السعوديين .
و كما أنه نعلم جميعا والمعروف عن التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها . كذلك هو بنك يحمل بين طياته ثقة كبيرة لدى كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ونعلم كذلك أن بنك ملك للحكومة داخل المملكة العربية السعودية والذي يعمل دوما على تقديم أفضل التمويلات والمتنوعة لكافة أبناء ومؤسسات الوطن السعودي . فإنها تعمل أيضا على تقديم أفضل عرض خاص بتمويل السيارات . كما أن بنك الراجحي قام بإتاحة تحويل الراتب لتمويل إيجار السيارة.
نتعرف على مميزات عروض الراجحي على تمويل السيارات
هناك عدة مميزات يقوم مصرف الراجحي بتقديمها لتمويل السيارات وذلك من خلال تحويل الراتب الشهري
- اولا / يقوم مصرف الراجحي بتقديم هذا التمويل بدون رسوم إدارية إضافية.
- ثانيا / كما أنه للعلم أن تمويل تأجير السيارات يكون بدون مقدم.
- ثالثا / وللعلم أن فترة سداد التي قام بتوفيرها مصرف الراجحي تصل إلى 36 شهر.
- رابعا / كما أنه يجب معرفة أن هناك ميزة السداد المرن من الراجحي والتي تصل مدة سدادها إلى 60 شهرا.
- خامسا / كذلك أيضا يقوم بنك الراجحي بمنح معدل وذلك من خلال نسب وهي 4.26% سنويا شامل التأمين على السيارة.
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