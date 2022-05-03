سيارات مصرف الراجحي بقسط بسيط وبدون مقدم ولا رسوم ادارية عروض 2022

يوم جديد مع بنك الراجحي السعودي وعروض التمويل على السيارات 2022 والتي هي بدون مقدم ولا رسوم . كما أنه يقدم بنظام التأجير والتي تصل الى فترة 5 سنوات . ليس هذا فقط بل أيضا يقدم هذا التمويل بقسط سهل وبسيط ويكون ميسر مع الظروف المادية والتي تتناسب مع الدخل الشهري للمواطنين السعوديين . وأما عن أفضل عروض السيارات داخل المملكة العربية السعودية من مصرف الراجحي والتي تكون من خلال مجموعة من الوكلاء المعتمدين داخل السعودية . وانه تقوم هذه الوكالات والمعارض بعرض السيارات الحديثة . وكذلك ايضا تكون السيارات علي أحدث الموديلات وكذلك أيضا الطراز لعام 2021-2022 . وكما أنه للعلم تقدم هذه التمويلات بدون تطبيق أي رسوم .

اضافة الى أن مصرف الراجحي اتاح ميزة للعميل وهي أنه له إمكانية تحويل راتبه أو عدم تحويل راتبه وذلك عن طريق سهولة وتقديم أفضل أنظمة السداد المتنوعة والمختلفة تيسيرا على ما يناسب ظروف العميل . كما أنه يمكن للعميل اختيار ما يناسبه والافضل له . ويكون تمويل تأجير السيارات هو في حد ذاته ميزة رائعة لمن يريد الحصول على سيارة بإمكانيات رائعة وذلك لمدة محددة فيكون هذا الحل الأمثل له . كما هنالك اتاحة طلب تمويل آخر بمعنى أنه بإمكانك من خلال هذا العرض تغيير السيارة كل 5 سنوات بمركبة واحدة جديدة . وهذه التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي جميها تتوافق مع الشريعة الاسلامية وتتفق مع احكامها وضوابطها .

تعرف على كيفية تقديم طلب خاص بتأجير السيارات بدون مقدم وكذلك بلا رسوم

كما أنه يمكن لكافة عملاء مصرف الراجحي معرفة المزيد والمزيد عن العروض الخاصة بالسيارات من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي الالكتروني . كما أنه يمكن أيضا لكافة عملاء الراجحي التقديم على تمويل تأجير السيارات من خلال الوكلاء المذكورين وذلك أعلى تطبيق الراجحي . ويتم ذلك بعد أن يختار العميل نوع السيارات التي يريدها . كذلك أيضا يمكنهم زيارة أقرب فرع للبنك والمنتشر في اغلب محافظات المملكة العربية السعودية ويكون بحوزتك كافة المستندات المطلوبة منك وذلك لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وسهولة . أما إذا كان لديك أي استفسار يخص تمويل تأجير السيارات أو أي نوع من أنواع التمويل التي يقدمها مصرف الراجحي فإنه يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم الراجحي الموحد والمجاني 800124222.